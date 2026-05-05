Иран назвал удары по странам Персидского залива оборонительными
Удары Ирана по странам Персидского залива носили оборонительный характер. Об этом сообщил официальный представитель МИД республики Эсмаил Багаеи.
По его словам, Тегеран не испытывает враждебности к государствам региона, но был вынужден действовать в ответ на «агрессию» со стороны США и Израиля. «Единственная причина, по которой мы наносим удары по их территории, заключается в том, что мы должны защищаться от активной агрессии со стороны США и Израиля», – сказал Багаеи (цитата по CNN).
Он также утверждает, что Соединенные Штаты используют военные базы и логистическую поддержку некоторых стран региона для нанесения ударов по Ирану.
Вечером 4 мая власти ОАЭ сообщили, что нефтезавод в эмирате Эль-Фуджейра подвергся атаке, произошел крупный пожар. Позже сообщалось о пожаре в порту Фуджейры. Минобороны ОАЭ сообщало, что перехватывает баллистические и крылатые ракеты, а также беспилотники по всей стране.