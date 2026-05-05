За семь часов над регионами России сбито 93 украинских беспилотника
Российские средства ПВО за семь часов уничтожили 93 украинских беспилотника над регионами страны и акваториями Черного и Азовского морей. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, атаки отражались с 14:00 до 21:00 мск. Дроны были перехвачены над Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Ростовской, Смоленской, Тверской и Тульской областями, а также в Московском регионе, Адыгее, Крыму и Краснодарском крае.
До этого военные сообщали, что с 9:00 до 14:00 мск силы ПВО уничтожили еще 88 беспилотников. В ночь с 4 на 5 мая было сбито 289 дронов ВСУ.
В Чувашии 5 мая после атаки украинских БПЛА ввели режим ЧС. По данным главы региона Олега Николаева, в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали. Повреждены 28 многоквартирных домов, где проживают около 8500 человек.
Из-за атак также временно ограничивалась работа московских аэропортов. «Аэрофлот» отменил часть рейсов и рекомендовал пассажирам заранее проверять их статус.