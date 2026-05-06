Лавров обсудил с премьером Катара ситуацию в Ормузском проливе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор с премьер-министром и главой МИД Катара Мухаммедом Аль Тани. Стороны обсудили ситуацию в Ормузском проливе, сообщили в МИД РФ.
В ходе беседы участники выразили общее мнение о необходимости отказа от силовых методов и подчеркнули важность координации усилий всех заинтересованных сторон для достижения долгосрочного урегулирования.
5 мая Axios со ссылкой на источники среди американских и израильских чиновников сообщал, что президент США Дональд Трамп может в ближайшие дни принять решение о новой военной операции против Ирана в случае сохранения дипломатического тупика. Хотя в ходе брифинга в Белом Доме госсекретарь США Марко Рубио назвал возможным дипломатическое урегулирование между Ираном и США.
До этого также сообщалось, что 5 мая Лавров провел телефонный разговор с Рубио. Как отмечали в МИД РФ, стороны провели «сверку часов» по международной повестке и обсудили график двусторонних контактов. Беседа, по оценке ведомства, носила конструктивный характер.