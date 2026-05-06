Захарова: Россия открыта к переговорам по Украине с реальным результатом

2 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники писало, что посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не торопятся с визитом в Киев, так как в Вашингтоне растут опасения, что новое вовлечение в мирные переговоры по Украине снова может не принести ощутимых результатов. Поездка обсуждается уже несколько месяцев, но оба посланника, неоднократно ездившие в Москву, в Киеве до сих пор ни разу не были, что вызывает разочарование в украинской столице.