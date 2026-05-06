Захарова: Россия открыта к переговорам по Украине с реальным результатом
Москва не отказывается от переговоров по Украине и готова к контактам, которые приведут к реальному результату. Об этом официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила в интервью «РИА Новости».
По словам дипломата, российское руководство всегда подчеркивало открытость к переговорному процессу. При этом Захарова отметила, что сейчас американская сторона, ответственная за переговоры по Украине, полностью сосредоточена на ситуации на Ближнем Востоке. Но Россия не отказывалась от концепции контактов и встреч, нацеленных на заявленный Москвой результат.
2 мая издание Kyiv Independent со ссылкой на собственные источники писало, что посланники президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер не торопятся с визитом в Киев, так как в Вашингтоне растут опасения, что новое вовлечение в мирные переговоры по Украине снова может не принести ощутимых результатов. Поездка обсуждается уже несколько месяцев, но оба посланника, неоднократно ездившие в Москву, в Киеве до сих пор ни разу не были, что вызывает разочарование в украинской столице.
26 апреля The New York Times писала, что президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство в адрес США, которые, по его словам, продолжают одобрять действия российского лидера Владимира Путина. Зеленский заявил, что вынужден искать новых дипломатических и военных партнеров, делиться опытом в области беспилотников с Саудовской Аравией и государствами Персидского залива, а также заключать соглашения о производстве оружия с Великобританией и Германией.