Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
UNAC0,4+0,5%CNY Бирж.00%IMOEX2 634,46-0,37%RTSI1 101,49-0,37%RGBI119,52-0,02%RGBITR780,98+0,01%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Тайбэй хочет уничтожить всех крыс из-за хантавируса

Ведомости

Правительство Тайбэя намерено уничтожить крыс и провести уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. Об этом сообщил мэр Тайбэя Цзян Ваньань, передает Taipei Times.

Подрядчики, занимающиеся перепланировкой или реконструкцией городских объектов, а также сносом старых зданий, до начала работ и во время их проведения должны периодически предоставлять городским властям отчет о мерах по борьбе с крысами, отметил мэр. Киоски, в отношении которых ранее были выписаны штрафы за нарушение санитарных норм, проверят на наличие жироуловителей. Городские власти также предоставят жителям список специалистов по борьбе с грызунами.

При этом, согласно отчетам минздрава, центров по контролю и профилактике заболеваний и министерства окружающей среды, число случаев заражения хантавирусом не увеличилось и соответствует показателям прошлых лет.

4 мая The Guardian писала о гибели трех человек из-за предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию с заражением пассажиров хантавирусом на судне MV Hondius в Атлантическом океане. В России уже появились диагностические тесты.

Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основные носители хантавирусов – мелкие грызуны. Хантавирус может привести к отеку легких, почечной или сердечной недостаточности. Вакцины на сегодняшний день нет.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь