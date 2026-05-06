Тайбэй хочет уничтожить всех крыс из-за хантавируса
Правительство Тайбэя намерено уничтожить крыс и провести уборку во всех 12 районах города для борьбы с хантавирусом. Об этом сообщил мэр Тайбэя Цзян Ваньань, передает Taipei Times.
Подрядчики, занимающиеся перепланировкой или реконструкцией городских объектов, а также сносом старых зданий, до начала работ и во время их проведения должны периодически предоставлять городским властям отчет о мерах по борьбе с крысами, отметил мэр. Киоски, в отношении которых ранее были выписаны штрафы за нарушение санитарных норм, проверят на наличие жироуловителей. Городские власти также предоставят жителям список специалистов по борьбе с грызунами.
При этом, согласно отчетам минздрава, центров по контролю и профилактике заболеваний и министерства окружающей среды, число случаев заражения хантавирусом не увеличилось и соответствует показателям прошлых лет.
4 мая The Guardian писала о гибели трех человек из-за предполагаемой вспышки хантавирусной инфекции на круизном лайнере в Атлантическом океане. Роспотребнадзор сообщил, что контролирует ситуацию с заражением пассажиров хантавирусом на судне MV Hondius в Атлантическом океане. В России уже появились диагностические тесты.
Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основные носители хантавирусов – мелкие грызуны. Хантавирус может привести к отеку легких, почечной или сердечной недостаточности. Вакцины на сегодняшний день нет.