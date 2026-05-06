Тайбэй хочет уничтожить всех крыс из-за хантавируса

Подрядчики, занимающиеся перепланировкой или реконструкцией городских объектов, а также сносом старых зданий, до начала работ и во время их проведения должны периодически предоставлять городским властям отчет о мерах по борьбе с крысами, отметил мэр. Киоски, в отношении которых ранее были выписаны штрафы за нарушение санитарных норм, проверят на наличие жироуловителей. Городские власти также предоставят жителям список специалистов по борьбе с грызунами.