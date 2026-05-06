Ван И назвал нелегитимными военные операции США и Израиля против Ирана
Американо-израильские военные операции против Ирана нелегитимны. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине, передает Al Jazeera.
Сейчас Ближний Восток находится на «решающем поворотном этапе» и всеобъемлющее прекращение огня необходимо для региональной стабильности, объявил Ван И. По его словам, Пекин привержен усилиям по деэскалации в регионе.
Аракчи в ответ поблагодарил Китай за «твердую позицию» в осуждении войны против Ирана.
Bloomberg писал в начале мая, что Пекин разрешил компаниям в стране игнорировать санкции США в отношении пяти отечественных нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью. В КНР заявили, что американские меры «незаконно ограничивают нормальную торговлю» с третьими странами и нарушают международные нормы.
Президент США Дональд Трамп в середине апреля заявил, что обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не допускать поставок вооружений Ирану, а Китай, по его словам, подтвердил, что этого не сделает.