Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,99-0,57%VEON-RX64,9-0,61%BISVP10,39-0,48%IMOEX2 616,78-1,04%RTSI1 094,09-1,04%RGBI119,5-0,03%RGBITR780,82-0,01%
Главная / Политика /

Ван И назвал нелегитимными военные операции США и Израиля против Ирана

Ведомости

Американо-израильские военные операции против Ирана нелегитимны. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в ходе встречи с иранским коллегой Аббасом Аракчи в Пекине, передает Al Jazeera.

Сейчас Ближний Восток находится на «решающем поворотном этапе» и всеобъемлющее прекращение огня необходимо для региональной стабильности, объявил Ван И. По его словам, Пекин привержен усилиям по деэскалации в регионе.

Аракчи в ответ поблагодарил Китай за «твердую позицию» в осуждении войны против Ирана.

Bloomberg писал в начале мая, что Пекин разрешил компаниям в стране игнорировать санкции США в отношении пяти отечественных нефтеперерабатывающих заводов, связанных с торговлей иранской нефтью. В КНР заявили, что американские меры «незаконно ограничивают нормальную торговлю» с третьими странами и нарушают международные нормы.

Президент США Дональд Трамп в середине апреля заявил, что обратился к председателю КНР Си Цзиньпину с просьбой не допускать поставок вооружений Ирану, а Китай, по его словам, подтвердил, что этого не сделает.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь