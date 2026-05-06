Захарова назвала удары ВСУ по Джанкою актом терроризма
Удар по Джанкою со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) является актом терроризма, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова агентству «РИА Новости».
По ее словам, Киев особенно активизировался перед празднованием Дня Победы 9 мая.
Глава Крыма Сергей Аксенов сообщал, что в ночь на 6 мая ВСУ нанесли удар беспилотниками по Джанкою, в результате которого погибли пять человек.
До этого Минобороны сообщало, что за семь часов над регионами России было сбито 93 украинских беспилотника. Атаки отражались с 14:00 до 21:00 мск, дроны уничтожались над рядом регионов, включая Крым.