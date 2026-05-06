Пять человек погибли при ударе украинских БПЛА по Джанкою
В результате удара беспилотников по Джанкою погибли пять человек. Об этом сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
«К сожалению, в результате удара вражеских БПЛА по Джанкою есть жертвы среди гражданского населения – пять человек погибли», – написал он, выразив соболезнования родственникам погибших.
По словам Аксенова, власти окажут всю необходимую помощь пострадавшим и семьям жертв. На месте работают экстренные службы, ситуация находится на личном контроле главы региона. Аксенов призвал местных жителей сохранять спокойствие и доверять только официальной информации.
До этого Минобороны сообщало, что за семь часов над регионами России было сбито 93 украинских беспилотника. Атаки отражались с 14:00 до 21:00 мск, дроны уничтожались над рядом регионов, включая Крым. По данным военных, с 9:00 до 14:00 мск было сбито еще 88 БПЛА, а в ночь с 4 на 5 мая – 289 дронов ВСУ.
В Чувашии после атаки беспилотников 5 мая был введен режим ЧС. По данным главы региона Олега Николаева, в Чебоксарах погибли два человека, еще 32 пострадали.