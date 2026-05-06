Вучич передал Путину через посла поздравление с Днем Победы
Президент Сербии Александр Вучич передал российскому лидеру Владимиру Путину письмо с поздравлением по случаю грядущего Дня Победы. Об этом он сообщил после встречи с послом РФ в Белграде Александром Боцан-Харченко.
«Я передал послу письмо президенту Российской Федерации Владимиру Путину, в котором поздравил его с Днем Победы, одной из самых светлых дат в истории человечества», – написал Вучич в Instagram
По словам сербского лидера, в письме он подчеркнул, что 9 Мая остается символом героизма и непокорности наших народов, а Сербия не допустит попыток переписать историю. Вучич также отметил решающую роль Красной армии в освобождении Сербии и Европы.
6 мая президент Сербии также объяснил отказ Белграда присоединяться к антироссийским санкциям. В интервью Informer он заявил, что такое решение стало бы «предательством души народа».
27 апреля Вучич также говорил об искаженном восприятии роли России в западных СМИ и политике. В подкасте Rest is politics он отметил, что представление России как «маяка зла» не соответствует действительности.