Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
AFLT48,48-1,04%CNY Бирж.10,94-0,37%IMOEX2 732,41-0,02%RTSI1 150,64+0,94%RGBI119,46-0,36%RGBITR778,48-0,26%
Главная / Политика /

Вучич раскритиковал западные СМИ за искажение данных о России

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич заявил о сформировавшемся в западных медиа и публичном пространстве искаженном восприятии роли России и стран Запада в мировой политике. Об этом он сказал в разговоре с британским журналистом Аластером Кэмпбеллом в подкасте Rest is politics.

«Вы представляете себя светочем демократии, а Россию – маяком зла, что не является правдой… Есть другие культуры, другие традиции. Вы всегда говорите о Сербии как о «русской марионетке», – отметил Вучич в ответ на просьбу разъяснить отношение к Москве (цитата по «РИА Новости»).

Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. В ноябре 2025 г. глава Сербии заявил, что Украина стала примером того, как геополитика превращается в геобизнес, так как на Западе обсуждают поставки оружия и военной техники Украине за счет изъятых замороженных российских активов. В июне того же года Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе, осуждающее Россию.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь