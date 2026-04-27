Вучич раскритиковал западные СМИ за искажение данных о России
Президент Сербии Александр Вучич заявил о сформировавшемся в западных медиа и публичном пространстве искаженном восприятии роли России и стран Запада в мировой политике. Об этом он сказал в разговоре с британским журналистом Аластером Кэмпбеллом в подкасте Rest is politics.
«Вы представляете себя светочем демократии, а Россию – маяком зла, что не является правдой… Есть другие культуры, другие традиции. Вы всегда говорите о Сербии как о «русской марионетке», – отметил Вучич в ответ на просьбу разъяснить отношение к Москве (цитата по «РИА Новости»).
Вучич многократно заявлял, что Сербия не будет вводить санкции против РФ. В ноябре 2025 г. глава Сербии заявил, что Украина стала примером того, как геополитика превращается в геобизнес, так как на Западе обсуждают поставки оружия и военной техники Украине за счет изъятых замороженных российских активов. В июне того же года Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе, осуждающее Россию.