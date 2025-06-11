Вучич отказался подписывать осуждающее Россию заявление саммита на Украине
Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе, осуждающее Россию. Об этом сообщает Associated Press.
Вучич подчеркнул, что такое решение далось ему непросто.
11 июня Вуйчич впервые за 12 лет посетил Украину для участия в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа». На полях саммита он заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного права и Устава ООН, а также добавил, что Киев всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.
Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда. Вучич опроверг эту информацию. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.