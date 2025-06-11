Вучич отказался подписывать осуждающее Россию заявление саммита на Украине

11 июня Вуйчич впервые за 12 лет посетил Украину для участия в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа». На полях саммита он заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного права и Устава ООН, а также добавил, что Киев всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.