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Вучич отказался подписывать осуждающее Россию заявление саммита на Украине

Ведомости

Президент Сербии Александр Вучич отказался подписывать итоговое заявление саммита «Украина – Юго-Восточная Европа» в Одессе, осуждающее Россию. Об этом сообщает Associated Press.

Вучич подчеркнул, что такое решение далось ему непросто.

11 июня Вуйчич впервые за 12 лет посетил Украину для участия в четвертом ежегодном форуме «Украина – Юго-Восточная Европа». На полях саммита он заявил, что Сербия поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины в рамках международного права и Устава ООН, а также добавил, что Киев всегда может рассчитывать на гуманитарную помощь Белграда.

Служба внешней разведки (СВР) России заявляла, что оборонные предприятия Сербии продолжают поставки боеприпасов Киеву, несмотря на заявленный нейтралитет Белграда. Вучич опроверг эту информацию. По его словам, этот вопрос обсуждался как наедине, так и в расширенном составе делегаций во время его встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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