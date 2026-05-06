Власти Канарских островов выступили против прибытия лайнера с хантавирусом

Ведомости

Президент Канарских островов Фернандо Клавихо раскритиковал решение властей Испании направить на архипелаг круизный лайнер MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса.

По словам политика, он запросил срочный разговор или встречу с премьер-министром Испании Педро Санчесом. По мнению Клавихо, необходимые процедуры можно было провести в Прае, не отправляя судно на Канарские острова.

«Нет никакой информации, которая бы указывала на то, что судну нужно плыть три дня до Канарских островов», – заявил он в эфире радиостанции Onda Cero.

Роспотребнадзор контролирует ситуацию со вспышкой хантавируса

Общество

4 мая сообщалось, что на борту лайнера произошла предполагаемая вспышка хантавирусной инфекции. По данным ВОЗ, подтвержден один случай заражения, еще в пяти случаях есть подозрение на болезнь. Из шести заболевших трое скончались, в том числе супружеская пара в возрасте 69 и 70 лет. Еще один пациент – 69-летний гражданин Великобритании – находится в реанимации в Южной Африке.

Хантавирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Основными переносчиками инфекции считаются грызуны, а заражение чаще всего происходит воздушно-пылевым или воздушно-капельным путем.

Лайнер вышел из аргентинского города Ушуайя три недели назад и направлялся на Канарские острова. На борту находятся около 150 человек, включая граждан США, Великобритании, Испании и Нидерландов.

