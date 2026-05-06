NYT: сотрудница банка положила трубку во время разговора с папой римским
По данным издания, Лев XIV позвонил в банк, представился и сообщил, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Он ответил на контрольные вопросы, однако сотрудница заявила, что для внесения изменений необходимо лично прийти в отделение.
На это понтифик ответил, что не сможет посетить банк. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – приводит газета его слова со ссылкой на Маккарти.
После этого сотрудница банка повесила трубку, пишет NYT.
Как отмечает издание, историю Маккарти рассказал на встрече с католиками в американском Нейпервилле, а позже подтвердил ее в письме редакции. В итоге вопрос удалось решить благодаря другому священнику, знакомому с председателем банка.
Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) был избран папой римским 8 мая 2025 г. Интронизация понтифика родом из США прошла 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.