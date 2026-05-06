NYT: сотрудница банка положила трубку во время разговора с папой римским

Сотрудница службы поддержки американского банка повесила трубку при разговоре с папой римским Львом XIV, когда тот пытался обновить свои контактные данные. Об этом пишет New York Times со ссылкой на близкого друга понтифика, отца Тома Маккарти.

По данным издания, Лев XIV позвонил в банк, представился и сообщил, что хочет изменить номер телефона и адрес в банковских документах. Он ответил на контрольные вопросы, однако сотрудница заявила, что для внесения изменений необходимо лично прийти в отделение.

На это понтифик ответил, что не сможет посетить банк. «Изменит ли это ситуацию, если я скажу вам, что я Папа Лев?» – приводит газета его слова со ссылкой на Маккарти.

После этого сотрудница банка повесила трубку, пишет NYT.

Как отмечает издание, историю Маккарти рассказал на встрече с католиками в американском Нейпервилле, а позже подтвердил ее в письме редакции. В итоге вопрос удалось решить благодаря другому священнику, знакомому с председателем банка.

Лев XIV (в миру – Роберт Фрэнсис Прево) был избран папой римским 8 мая 2025 г. Интронизация понтифика родом из США прошла 18 мая на площади Святого Петра в Ватикане.

