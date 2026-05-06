Король Малайзии прилетел в Москву в преддверии Дня Победы
Король Малайзии султан Ибрагим прилетел в Москву в преддверии празднования Дня Победы. Об этом сообщило «РИА Новости».
Политик прибыл в Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина.
Последний раз король Малайзии посетил Россию в конце января. Тогда он побывал в Санкт-Петербурге, где посетил Эрмитаж.
Военный парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне традиционно пройдет 9 мая на Красной площади в Москве. В составе колонны Минобороны в параде примут участие пешие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск Вооруженных сил России. В этом году в параде не будут участвовать воспитанники суворовских военных и нахимовского училищ, кадетских корпусов, а также колонна военной техники. Это связано с текущей оперативной обстановкой, уточняли в Минобороны.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что глава государства Владимир Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые прилетят в Россию на мероприятия ко Дню Победы.