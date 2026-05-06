WP: Иран поразил значительно больше американских объектов, чем признают США
Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем. Это значительно больше, чем признает американское руководство, сообщает газета The Washington Post после анализа спутниковых снимков.
По данным издания, с начала войны 28 февраля иранские удары затронули ангары, казармы, топливные хранилища, самолеты, а также радары, системы связи и ПВО на американских объектах в регионе. Из-за угрозы атак часть баз была признана слишком опасной для работы в обычном режиме, после чего командование США вывело большую часть персонала за пределы зоны поражения.
The Washington Post изучила более 100 спутниковых снимков, опубликованных иранской стороной, и подтвердила подлинность 109 изображений, сравнив их с данными европейской спутниковой системы Copernicus Programme и снимками компании Planet Labs. В ходе анализа журналисты установили, что 217 сооружений и 11 единиц техники на 15 американских военных объектах были серьезно повреждены или уничтожены.
По данным американских военных, с начала конфликта погибли семь военнослужащих США – шесть в Кувейте и один в Саудовской Аравии. Более 400 военных получили ранения, как минимум 12 из них – тяжелые.
Опрошенные WP эксперты считают, что удары показали недооценку США возможностей Ирана, а также недостаточную готовность американских баз к современной войне беспилотников. Еще два чиновника сообщили газете, что США могут отказаться от размещения крупных контингентов на ближневосточных базах, хотя окончательное решение пока не принято.
4 апреля The Wall Street Journal писал, что посольство США в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде получило серьезные повреждения в результате ударов иранских беспилотников. Как сообщается, атака произошла 3 марта, но масштаб разрушений долгое время замалчивался. Два дрона поразили американский комплекс в охраняемом дипломатическом квартале, пробив оборону ПВО королевства.