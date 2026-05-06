Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
YDEX4 047,5-0,48%CNY Бирж.10,946-0,97%IMOEX2 632,5-0,45%RTSI1 102,42-0,29%RGBI119,52-0,02%RGBITR781+0,02%
Главная / Политика /

Посольство РФ потребовало от Германии снять запрет на символику Победы 8-9 мая

Ведомости

Посольство России в Берлине потребовало от властей ФРГ отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая российской и советской символики у мемориалов советским воинам. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.

По решению берлинских властей на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в дни празднования годовщины Победы запрещено использовать флаги России и Белоруссии, георгиевские ленты, Знамя Победы, флаг и герб СССР, элементы исторической военной формы, а также исполнять советские военные песни и марши.

«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость», – заявили в посольстве, призвав официально признать преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.

В дипмиссии назвали ограничения абсурдными и циничными, подчеркнув, что они фактически направлены против потомков советских воинов и жителей Германии, желающих почтить память погибших.

Посольство также заявило, что запрет носит дискриминационный характер и не способен изменить исторический факт решающего вклада СССР в разгром гитлеровской Германии.

В диппредставительстве подчеркнули, что в праздничные дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь