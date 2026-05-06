Посольство РФ потребовало от Германии снять запрет на символику Победы 8-9 мая

По решению берлинских властей на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в дни празднования годовщины Победы запрещено использовать флаги России и Белоруссии, георгиевские ленты, Знамя Победы, флаг и герб СССР, элементы исторической военной формы, а также исполнять советские военные песни и марши.