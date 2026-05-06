Посольство РФ потребовало от Германии снять запрет на символику Победы 8-9 мая
Посольство России в Берлине потребовало от властей ФРГ отменить запрет на демонстрацию 8 и 9 мая российской и советской символики у мемориалов советским воинам. Об этом говорится в заявлении дипмиссии.
По решению берлинских властей на мемориалах в Трептов-парке, Тиргартене и Панкове в дни празднования годовщины Победы запрещено использовать флаги России и Белоруссии, георгиевские ленты, Знамя Победы, флаг и герб СССР, элементы исторической военной формы, а также исполнять советские военные песни и марши.
«Настоятельно требуем от германской стороны отменить запрет на демонстрацию символов Победы над нацизмом и восстановить историческую справедливость», – заявили в посольстве, призвав официально признать преступления Третьего рейха и его пособников в годы Великой Отечественной войны геноцидом народов Советского Союза.
В дипмиссии назвали ограничения абсурдными и циничными, подчеркнув, что они фактически направлены против потомков советских воинов и жителей Германии, желающих почтить память погибших.
Посольство также заявило, что запрет носит дискриминационный характер и не способен изменить исторический факт решающего вклада СССР в разгром гитлеровской Германии.
В диппредставительстве подчеркнули, что в праздничные дни все желающие должны иметь возможность свободно почтить память и отдать дань уважения погибшим красноармейцам и жертвам нацизма.