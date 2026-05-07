Силы ПВО сбили 13 беспилотников на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили 13 беспилотников, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в соцсетях.
Изначально глава столицы заявил, что силы ПВО уничтожили два дрона. Позже он сообщил, что на подлете к Москве сбиты уже 13 беспилотников.
За ночь над российскими регионами сбили 347 украинских беспилотников. БПЛА ликвидировали в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской областях, Московском регионе, в Краснодарском крае, Адыгее, Калмыкии, Крыму, а также над акваториями Азовского, Каспийского и Черного морей.