Медведев заявил о недопустимости повторения трагедии 1941 года

По его словам, Москве не следует рассчитывать на благоразумие Берлина и считать, что Германия не пойдет на риск войны. Медведев также заявил, что не стоит полагаться на международные соглашения о европейской безопасности, поскольку германский истеблишмент может не считать себя окончательно связанным подобными договоренностями.