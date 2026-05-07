Медведев заявил о недопустимости повторения трагедии 1941 года
Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не должна допустить повторения событий 22 июня 1941 г. на фоне милитаризации Германии. Он этом он написал в статье для RT.
«Для нашей же страны главное – не допустить трагедии 1941 г. Осознавать, что точно такую же сеть плацдармов, как сегодня, в преддверии 22 июня 1941 г. немцы готовили загодя на главных оперативных направлениях», – написал Медведев.
По его словам, Москве не следует рассчитывать на благоразумие Берлина и считать, что Германия не пойдет на риск войны. Медведев также заявил, что не стоит полагаться на международные соглашения о европейской безопасности, поскольку германский истеблишмент может не считать себя окончательно связанным подобными договоренностями.
В статье Медведев также отметил, что Европа, по его мнению, продвигает концепцию «мира посредством силы». Ответом на это, по его мнению, должна стать «безопасность России через животный страх Европы», а не уговоры и демонстрация благих намерений.
По словам Медведева, только осознание Германией и «единой Европой» неизбежности ущерба способно остановить реализацию сценария «Барбаросса 2.0».
«Барбаросса» – это кодовое название стратегического плана нападения нацистской Германии на СССР на начальной стадии Великой Отечественной войны. Он стартовал на рассвете 22 июня 1941 г., когда фашистская Германия напала без объявления войны.