WSJ: дипломатов США предупредили о запрете использовать госданные для ставок
Дипломатов США предупредили о недопустимости использования конфиденциальной информации для ставок. Об этом говорится во внутренней директиве госдепартамента, с которой ознакомилась The Wall Street Journal.
В меморандуме отмечается, что американским чиновникам запрещено использовать непубличную государственную информацию для получения финансовой выгоды на онлайн-платформах прогнозов и ставок, включая Kalshi и Polymarket.
Как пишет WSJ, предупреждение было разослано дипломатам по всему миру через неделю после того, как американский спецназовец не признал вину в использовании секретной информации для заработка более $400 000 на ставках о свержении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.
По данным издания, власти США обеспокоены быстрым ростом популярности онлайн-рынков прогнозов, где пользователи делают ставки на политические события, включая возможные договоренности между США и Ираном.
WSJ также отмечает, что в прошлом месяце несколько аккаунтов на платформе Polymarket сделали крупные ставки незадолго до объявления президентом Дональдом Трампом перемирия с Ираном, получив прибыль в десятки и сотни тысяч долларов.