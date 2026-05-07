CNY Бирж.10,965+0,18%UTAR10,79-1,73%VEON-RX63,7-0,16%IMOEX2 625,31-0,27%RTSI1 099,41-0,27%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,59+0,02%
Главная / Политика /

WSJ: дипломатов США предупредили о запрете использовать госданные для ставок

Ведомости

Дипломатов США предупредили о недопустимости использования конфиденциальной информации для ставок. Об этом говорится во внутренней директиве госдепартамента, с которой ознакомилась The Wall Street Journal.

В меморандуме отмечается, что американским чиновникам запрещено использовать непубличную государственную информацию для получения финансовой выгоды на онлайн-платформах прогнозов и ставок, включая Kalshi и Polymarket.

Как пишет WSJ, предупреждение было разослано дипломатам по всему миру через неделю после того, как американский спецназовец не признал вину в использовании секретной информации для заработка более $400 000 на ставках о свержении бывшего президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

По данным издания, власти США обеспокоены быстрым ростом популярности онлайн-рынков прогнозов, где пользователи делают ставки на политические события, включая возможные договоренности между США и Ираном.

WSJ также отмечает, что в прошлом месяце несколько аккаунтов на платформе Polymarket сделали крупные ставки незадолго до объявления президентом Дональдом Трампом перемирия с Ираном, получив прибыль в десятки и сотни тысяч долларов.

