Vientiane Times: президент Лаоса посетит Россию 9 мая

Во внешнеполитическом ведомстве Лаоса подчеркнули, что визит отражает устойчивый характер отношений между Москвой и Вьентьяном. В МИДе республики отметили, что Россия и Лаос на протяжении многих лет поддерживают взаимодействие в ряде стратегически значимых сфер, включая образование, оборону и торговлю. Кроме того, в ведомстве указали, что лидеры двух государств регулярно проводят встречи, направленные на укрепление партнерства и развитие двустороннего сотрудничества.