Политика

Vientiane Times: президент Лаоса посетит Россию 9 мая

Ведомости

Президент Лаоса Тонглун Сисулит возглавит делегацию и посетит Россию по приглашению президента РФ Владимира Путина для участия в мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщила газета Vientiane Times со ссылкой на министерство иностранных дел Лаоса.

Во внешнеполитическом ведомстве Лаоса подчеркнули, что визит отражает устойчивый характер отношений между Москвой и Вьентьяном. В МИДе республики отметили, что Россия и Лаос на протяжении многих лет поддерживают взаимодействие в ряде стратегически значимых сфер, включая образование, оборону и торговлю. Кроме того, в ведомстве указали, что лидеры двух государств регулярно проводят встречи, направленные на укрепление партнерства и развитие двустороннего сотрудничества.

По данным издания, в рамках предстоящего визита стороны могут провести переговоры на высоком уровне, посвященные дальнейшему расширению взаимодействия в приоритетных секторах.

4 апреля помощник президента России Юрий Ушаков сообщал, что Путин проведет международные контакты с иностранными государственными деятелями, которые приедут в Москву для участия в праздновании Дня Победы. 

