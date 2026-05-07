MGNT2 518-0,63%CNY Бирж.10,972+0,24%IMOEX2 616,49-0,61%RTSI1 095,72-0,61%RGBI119,42-0,02%RGBITR780,6+0,02%
Политика /

В ЕР раскритиковали возможный запрет на фотосессии с новорожденными

«Единая Россия» (ЕР) выступила против избыточного регулирования устоявшихся бытовых практик, в том числе инициатив, связанных с ограничениями на проведение фотосессий с новорожденными. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

Секретарь Генерального совета партии Владимир Якушев заявил, что подобные предложения нередко вызывают негативную реакцию общества и воспринимаются как попытка вмешательства в повседневную жизнь граждан.

«Если речь идет о безопасности жизни и здоровья, если предложение защищает людей – тогда оно полезно, а когда инициатива не обоснована, ни с кем не обсуждалась, создает сложности – она только вредна», – сказал Якушев. По его словам, чрезмерное количество ограничений и административных требований не способствует улучшению качества жизни.

7 мая первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая в разговоре с «РИА Новости» предложила ввести обязательную сертификацию фотографов, проводящих фотосессии новорожденных, а также условий проведения таких съемок. Депутат отметила важность соблюдения всех критериев безопасности, когда речь идет о работе с детьми в возрасте до одного месяца.

6 мая депутат ЕР Виталий Милонов заявил, что запрет некоторых школ на иностранную музыку на выпускных вечерах – странное толкование закона о защите русского языка. Чиновник отметил, что вместе с коллегами по партии намерен поднять вопрос о внесении необходимых поправок в закон, чтобы таких казусов больше не было.

