Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
VTBR92,625+0,77%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,61+0,02%
Главная / Политика /

На подлете к Москве сбили еще два беспилотника

Ведомости

Средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Атака двух беспилотников отражена ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.

За сутки в Московском регионе сбиты уже около 60 БПЛА.

В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями, сообщали в Минобороны РФ. Утром уничтожено 127 украинских беспилотников над Россией.

С 8 по 10 мая российские силы полностью прекратят боевые действия. Одностороннее перемирие объявлено по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Минобороны РФ призвали украинскую сторону присоединиться к временному прекращению огня. Ведомство при этом пригрозило Украине ударом по столице в случае попытки сорвать парад Победы в Москве.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте