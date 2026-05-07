На подлете к Москве сбили еще два беспилотника
Средства противовоздушной обороны сбили еще два украинских дрона, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
«Атака двух беспилотников отражена ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он в Telegram.
За сутки в Московском регионе сбиты уже около 60 БПЛА.
В период с 12:00 до 16:00 мск силы ПВО уничтожили и перехватили 82 украинских беспилотника над регионами РФ, а также над Черным и Азовским морями, сообщали в Минобороны РФ. Утром уничтожено 127 украинских беспилотников над Россией.
С 8 по 10 мая российские силы полностью прекратят боевые действия. Одностороннее перемирие объявлено по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Минобороны РФ призвали украинскую сторону присоединиться к временному прекращению огня. Ведомство при этом пригрозило Украине ударом по столице в случае попытки сорвать парад Победы в Москве.