PLZL2 135-2,73%CNY Бирж.10,95+0,04%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,43-0,01%RGBITR780,65+0,02%
Главная / Политика /

WP: Иран сохранил около 70% запасов баллистических ракет

Ведомости

Иран в ходе конфликта удалось сохранить около 70% запасов баллистических ракет и 75% мобильных пусковых установок, пишет The Washington Post (WP) со ссылкой на американских чиновников.

По словам источников, Тегеран смог восстановить и вновь открыть почти все свои подземные хранилища, а также отремонтировать поврежденные ракеты и собрать несколько новых.

Один из чиновников заявил, что способность Ирана выдерживать длительные экономические трудности намного выше, чем оценивает ЦРУ. Страна продемонстрировала стойкость, несмотря на потерю верховного лидера и многих высокопоставленных чиновников.

6 мая WP писала, что Иран поразил как минимум 228 американских военных объектов и единиц техники на Ближнем Востоке с начала конфликта с США и Израилем. Это значительно больше, чем признает американское руководство.

5 мая глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что президент США Донльад Трамп «не сдался» в ситуации с Ираном. При этом он уверял собравшихся в сохранении перемирия, достигнутого сторонами еще 8 апреля. Официальный Тегеран пока тоже не говорит о провале режима прекращения огня, но и публично идти на примирение с американцами не торопится.

CNN сообщал, что новый этап военной эскалации, включающий нанесение масштабных ударов по территории Ирана, кажется наиболее вероятным в отсутствие прогресса переговоров между Вашингтоном и Тегераном.

