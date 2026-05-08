Фицо передаст Путину послание от Зеленского в ходе визита в Москву
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо в ходе визита в Москву передаст президенту Владимиру Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом сообщил госсекретарь словацкого МИД Растислав Хованец на заседании Комитета по иностранным делам Европарламента, передает издание Marker.
Он отметил, что в ответ Фицо может услышать ценную информацию, как президент РФ оценивает усилия по прекращению конфликта.
Хованец подчеркнул, что необходимо поддерживать контакты со всеми сторонами, а европейские политики должны быть заинтересованы в таких переговорах.
1 мая Фицо сообщил, что европейские политики в Брюсселе интересуются содержанием его встреч с президентом России. Он задался вопросом, почему бы Брюсселю не вести самостоятельно диалог с Москвой.
До этого Фицо анонсировал визит в Россию на мероприятия ко Дню Победы. 29 апреля эту информацию подтвердил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет переговоры с лидерами 27 европейских стран, чтобы наилучшим образом организовать диалог с Россией по украинскому вопросу, когда «настанет подходящий момент». При этом, по его словам, Москва пока не дает сигналов готовности к диалогу с Брюсселем.