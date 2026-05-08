Фицо передаст Путину послание от Зеленского в ходе визита в Москву

7 мая председатель Европейского совета Антониу Кошта заявил, что ведет переговоры с лидерами 27 европейских стран, чтобы наилучшим образом организовать диалог с Россией по украинскому вопросу, когда «настанет подходящий момент». При этом, по его словам, Москва пока не дает сигналов готовности к диалогу с Брюсселем.