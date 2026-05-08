Сбит еще один летевший на Москву дрон
Дежурные средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.
Число уничтоженных на подлете к столице БПЛА с полуночи достигло 27. О последнем сбитом дроне Собянин проинформировал в 08:17.
Аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.
За ночь силы ПВО сбили в российских регионах 264 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Помимо Московского региона, атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, над Азовским и Черным морями.