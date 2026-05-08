Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
SBER319+0,07%CNY Бирж.00%IMOEX2 615,33-0,65%RTSI1 104,09+0,15%RGBI119,5+0,07%RGBITR781,33+0,1%
Главная / Политика /

Сбит еще один летевший на Москву дрон

Ведомости

Дежурные средства ПВО ликвидировали еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы, сообщил мэр Сергей Собянин.

Число уничтоженных на подлете к столице БПЛА с полуночи достигло 27. О последнем сбитом дроне Собянин проинформировал в 08:17.

Аэропорты «Домодедово» и «Внуково» принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами из-за ограничений на использование воздушного пространства.

За ночь силы ПВО сбили в российских регионах 264 украинских беспилотника, сообщило Минобороны РФ. Помимо Московского региона, атаки были отражены в Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской, Ульяновской, Ярославской областях, Краснодарском крае, Крыму, Татарстане, над Азовским и Черным морями.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь