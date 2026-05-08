Полиция сообщила о захвате заложников в банке в Германии
Несколько человек, включая водителя инкассаторской машины, были захвачены в заложники в отделении сберегательного банка в Зинциге в Германии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на немецкую полицию.
Инцидент произошел в центре города в 07:00 (10:00 мск). По данным правоохранителей, предполагается, что в банке находятся несколько преступников и заложников.
Территория оцеплена. Полиция назвала ситуацию стабильной. Там также отметили, что за пределами оцепленной территории опасности для людей нет.