Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) исключили из Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщает СЖР на своем сайте. Формальным поводом для исключения стало открытие отделений союза в Запорожской и Херсонской областях в 2022 г. В организации подчеркнули, что эти структуры были созданы для обеспечения безопасности и правовой поддержки журналистов, работающих на этих территориях.