Союз журналистов России исключили из Международной федерации журналистов

Союз журналистов России (СЖР) исключили из Международной федерации журналистов (МФЖ). Об этом сообщает СЖР на своем сайте. Формальным поводом для исключения стало открытие отделений союза в Запорожской и Херсонской областях в 2022 г. В организации подчеркнули, что эти структуры были созданы для обеспечения безопасности и правовой поддержки журналистов, работающих на этих территориях.

В СЖР заявили, что считают решение МФЖ «политически мотивированным, профессионально несостоятельным и позорным». «Мы не могли и не будем делать вид, что журналистов, работающих в Запорожской и Херсонской областях, не существует», – говорится в заявлении.

В СЖР также заявили, что обвинения в нарушении устава МФЖ являются «циничной подменой понятий», поскольку защита журналистов, по мнению союза, не может считаться нарушением принципов профессиональной организации.

Российский союз журналистов считает, что решение федерации стало результатом политического и финансового давления со стороны западноевропейских журналистских организаций. В СЖР заявили, что после начала кампании против российской организации в 2022 г. некоторые западные структуры якобы поставили МФЖ ультиматум – исключить СЖР или лишиться финансовой поддержки.

В организации подчеркнули, что не признают за собой вины и не намерены подавать апелляцию об обжаловании решения МФЖ.

В феврале 2023 г. председатель СЖР Владимир Соловьев заявил, что руководство МФЖ приостановило членство СЖР в своей организации.

