Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Ранее в МФЖ сообщили, что сегодня, 22 февраля, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы приостановить членство СЖР. Поводом для этого стало создание четырех отделений СЖР в новых регионах России. Исполнительный комитет МФЖ осудил это решение и принял предложение, которое привело в действие ст. 16 Устава МФЖ.