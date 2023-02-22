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Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР

Ведомости

Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановило членство Союза журналистов России (СЖР) в своей организации. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев. 

«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации [Энтони Белланже], в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР», – сказал он (цит. по «РИА Новости»). 

По словам Соловьева, это решение – политическое, поскольку руководство МФЖ пошло на поводу у так называемых «северных профсоюзов» – Союзов журналистов Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии, которые ранее поставили ультиматумы по поводу исключения СЖР. Соловьев подчеркнул, что таким образом организация нарушила собственный устав и втянулась в политику.

Соловьев обратил внимание на то, что после выхода из МФЖ Россия перестанет платить взносы, так что «в данном случае еще неизвестно, кому будет хуже».

Ранее в МФЖ сообщили, что сегодня, 22 февраля, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы приостановить членство СЖР. Поводом для этого стало создание четырех отделений СЖР в новых регионах России. Исполнительный комитет МФЖ осудил это решение и принял предложение, которое привело в действие ст. 16 Устава МФЖ.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных