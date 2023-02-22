Международная федерация журналистов приостановила членство СЖР
Руководство Международной федерации журналистов (МФЖ) приостановило членство Союза журналистов России (СЖР) в своей организации. Об этом сообщил председатель СЖР Владимир Соловьев.
«Только что я получил письмо от генерального секретаря Международной федерации [Энтони Белланже], в котором он мне сообщил, что на заседании исполкома организации принято решение приостановить членство СЖР», – сказал он (цит. по «РИА Новости»).
По словам Соловьева, это решение – политическое, поскольку руководство МФЖ пошло на поводу у так называемых «северных профсоюзов» – Союзов журналистов Дании, Исландии, Норвегии и Финляндии, которые ранее поставили ультиматумы по поводу исключения СЖР. Соловьев подчеркнул, что таким образом организация нарушила собственный устав и втянулась в политику.
Соловьев обратил внимание на то, что после выхода из МФЖ Россия перестанет платить взносы, так что «в данном случае еще неизвестно, кому будет хуже».
Ранее в МФЖ сообщили, что сегодня, 22 февраля, будет рассмотрен вопрос о том, чтобы приостановить членство СЖР. Поводом для этого стало создание четырех отделений СЖР в новых регионах России. Исполнительный комитет МФЖ осудил это решение и принял предложение, которое привело в действие ст. 16 Устава МФЖ.