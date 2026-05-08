Американский бизнесмен купил замок Дракулы в Румынии
Бизнесмен из США Джоэл Вайншенкер приобрел компанию, управляющую замком Бран в Румынии, известным как «замок Дракулы». Об этом сообщил Profit.ro.
Вайншенкер выкупил у наследников румынской принцессы Илеаны контрольный пакет акций Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), которая управляет замком Бран в городе Брашов.
Как отмечает издание, сделка была заключена между акционерами CADB и структурой американской группы Ad Populum, контролируемой Вайншенкером. Компания специализируется на продукции в сфере развлечений, коллекционных товарах, играх и lifestyle-брендах.
Вайншенкер известен как одна из ключевых фигур в управлении наследием Элвиса Пресли и оператор туристического комплекса Грейсленд.
Сразу после приобретения CADB американская компания начала набор сотрудников для повседневной работы замка, включая продажу билетов, техническое обслуживание, организацию мероприятий, а также подбор гидов, административного и коммерческого персонала.