CNY Бирж.10,916-0,32%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,55-0,53%RTSI1 103,08-0,09%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Главная / Политика /

Американский бизнесмен купил замок Дракулы в Румынии

Бизнесмен из США Джоэл Вайншенкер приобрел компанию, управляющую замком Бран в Румынии, известным как «замок Дракулы». Об этом сообщил Profit.ro.

Вайншенкер выкупил у наследников румынской принцессы Илеаны контрольный пакет акций Compania de Administrare a Domeniului Bran (CADB), которая управляет замком Бран в городе Брашов.

Как отмечает издание, сделка была заключена между акционерами CADB и структурой американской группы Ad Populum, контролируемой Вайншенкером. Компания специализируется на продукции в сфере развлечений, коллекционных товарах, играх и lifestyle-брендах.

Вайншенкер известен как одна из ключевых фигур в управлении наследием Элвиса Пресли и оператор туристического комплекса Грейсленд.

Сразу после приобретения CADB американская компания начала набор сотрудников для повседневной работы замка, включая продажу билетов, техническое обслуживание, организацию мероприятий, а также подбор гидов, административного и коммерческого персонала.

