Путин заявил, что визит Токаева показывает уровень отношений РФ и Казахстана
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.
Путин подчеркнул, что визит Токаева – лучшее доказательства того, на каком уровне действительно находятся отношения России и Казахстана. Он добавил, что в значительной степени это происходит благодаря самому казахстанскому главе.
«Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве», – заключил Путин.
Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров писал, что в рамках визита Токаева в Москву у него запланирована отдельная встреча с Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан в конце мая.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин сегодня вечером пообщается еще с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он уже провел встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.