VTBR92,35-0,16%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Путин заявил, что визит Токаева показывает уровень отношений РФ и Казахстана

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил коллегу из Казахстана Касым-Жомарта Токаева за то, что он приехал в Москву на празднование Дня Победы. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Путин подчеркнул, что визит Токаева – лучшее доказательства того, на каком уровне действительно находятся отношения России и Казахстана. Он добавил, что в значительной степени это происходит благодаря самому казахстанскому главе.

«Большое спасибо еще раз за то, что вы в Москве», – заключил Путин.

Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров писал, что в рамках визита Токаева в Москву у него запланирована отдельная встреча с Путиным. Главы государств обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита российского лидера в Казахстан в конце мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Путин сегодня вечером пообщается еще с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. Он уже провел встречу с лидером Белоруссии Александром Лукашенко

