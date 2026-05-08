Президенты Узбекистана и Казахстана посетят Москву на День Победы

Президенты Узбекистана и Казахстана посетят Москву на День ПобедыРанее в российскую столицу прибыл Александр Лукашенко
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили пресс-службы лидеров.
Известно, что Мирзиеев уже отправился с рабочим визитом в российскую столицу.
Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров сообщил в Telegram-канале, что в Кремле положительно оценили решение Токаева посетить Москву, назвав предстоящий визит «дружественным шагом».
В рамках поездки также запланирована отдельная встреча Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Путина в Казахстан, который намечен на конец мая.
Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.
В 2025 г. президенты Узбекистана и Казахстана также участвовали в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в параде на Красной площади, помимо российских военнослужащих, участвовали расчеты из 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголию и Мьянму.