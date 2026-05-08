Президенты Узбекистана и Казахстана посетят Москву на День Победы

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.