Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,915-0,32%CHKZ16 500+0,92%OKEY44,7+0,02%IMOEX2 601,47-0,53%RTSI1 103,18-0,08%RGBI119,29-0,11%RGBITR779,97-0,08%
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Президенты Узбекистана и Казахстана посетят Москву на День Победы

Ранее в российскую столицу прибыл Александр Лукашенко
Ведомости

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примут участие в торжественных мероприятиях, посвященных 81-й годовщине Победы во Второй мировой войне. Об этом сообщили пресс-службы лидеров.

Известно, что Мирзиеев уже отправился с рабочим визитом в российскую столицу.

Пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров сообщил в Telegram-канале, что в Кремле положительно оценили решение Токаева посетить Москву, назвав предстоящий визит «дружественным шагом».

В рамках поездки также запланирована отдельная встреча Токаева с президентом РФ Владимиром Путиным. Ожидается, что стороны обсудят ключевые вопросы стратегического сотрудничества в преддверии визита Путина в Казахстан, который намечен на конец мая.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков говорил, что на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко уже прибыл в Москву.

В 2025 г. президенты Узбекистана и Казахстана также участвовали в мероприятиях по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Тогда в параде на Красной площади, помимо российских военнослужащих, участвовали расчеты из 13 иностранных государств, включая Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Азербайджан, Туркменистан, Узбекистан, Вьетнам, Египет, Китай, Лаос, Монголию и Мьянму.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её