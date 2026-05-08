Лукашенко прилетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 81-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Его самолет приземлился в аэропорту «Внуково», сообщает «Белта».
Белорусский лидер прибыл в Россию с рабочим визитом по приглашению президента РФ Владимира Путина. Вместе с другими высокопоставленными зарубежными гостями Лукашенко примет участие в торжествах в честь годовщины Победы, в том числе в параде на Красной площади и в церемонии возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата.
Кроме того, ожидается встреча Лукашенко с Путиным. Лидеры обсудят двустороннее сотрудничество, международную повестку дня и обстановку в регионе.
По словам помощника президента РФ Юрия Ушакова, на 9 мая в Москву также прибудут президенты Абхазии Бадра Гунба, Лаоса – Тхонглун Сисулит, верховный правитель Малайзии султан Ибрагим, руководство Республики Сербской во главе с президентом Синишей Караном, а также бывший глава республики Милорад Додик. Кроме того, Москву посетят премьер-министр Словакии Роберт Фицо и президент Южной Осетии Алан Гаглоев.