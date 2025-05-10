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Белоусов счел закономерным участие военных Узбекистана в параде в Москве

Ведомости

Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, передает Telegram-канал Минобороны РФ.

Белоусов в ходе встречи отметил, что российская сторона никогда не забудет, какую цену заплатила Узбекская ССР за победу в Великой Отечественной войне. Российский министр также назвал закономерным участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади.

Халмухамедов в ответ поблагодарил Белоусова за условия, созданные для подготовки воинского контингента республики, который принимал участие в военном параде в российской столице.

«Для них было гордостью пройти по брусчатке Красной площади. Мы не должны забывать историю, потому что без истории не будет будущего», – сказал он.

Белоусов отметил, что Москва также высоко ценит роль Ташкента в «вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом». По итогам встречи стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства РФ и Узбекистана в военной области на 2026–2030 гг.

9 мая в параде на Красной площади в Москве кроме российских военных участвовали расчеты из 13 иностранных государств: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы. Мероприятие также прошло с участием лидеров более 20 стран, в том числе российскую столицу посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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