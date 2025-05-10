Белоусов счел закономерным участие военных Узбекистана в параде в Москве
Министр обороны России Андрей Белоусов встретился с главой военного ведомства Узбекистана генерал-майором Шухратом Халмухамедовым, передает Telegram-канал Минобороны РФ.
Белоусов в ходе встречи отметил, что российская сторона никогда не забудет, какую цену заплатила Узбекская ССР за победу в Великой Отечественной войне. Российский министр также назвал закономерным участие военнослужащих Узбекистана в параде на Красной площади.
Халмухамедов в ответ поблагодарил Белоусова за условия, созданные для подготовки воинского контингента республики, который принимал участие в военном параде в российской столице.
«Для них было гордостью пройти по брусчатке Красной площади. Мы не должны забывать историю, потому что без истории не будет будущего», – сказал он.
Белоусов отметил, что Москва также высоко ценит роль Ташкента в «вопросах тылового и военно-технического обеспечения советских подразделений в борьбе с фашизмом». По итогам встречи стороны подписали план реализации Программы стратегического партнерства РФ и Узбекистана в военной области на 2026–2030 гг.
9 мая в параде на Красной площади в Москве кроме российских военных участвовали расчеты из 13 иностранных государств: Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Азербайджана, Туркменистана, Узбекистана, Вьетнама, Египта, Китая, Лаоса, Монголии, Мьянмы. Мероприятие также прошло с участием лидеров более 20 стран, в том числе российскую столицу посетил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.