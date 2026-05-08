Политика

Песков – об указе Зеленского: горе тому, кто подтрунивает над Днем Победы

Президент Украины подписал указ, «разрешающий» парад в Москве
Ведомости

России ничье разрешение не нужно, чтобы гордиться Днем Победы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя указ украинского лидера Владимира Зеленского, «разрешающий» провести парад в Москве.

«Горе тому, кто над Днем Победы пытается подтрунивать и такие глупые шутки делать. Это, скорее, его большая беда», – сказал Песков (цитата по «РИА Новости»).

8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве», в котором квадрат Красной площади на время парада исключается из плана применения украинского вооружения. Он также согласился на перемирие, объявленное с 9 по 11 мая.

4 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. Российская сторона заявила о незамедлительном ответном ударе, в том числе по центрам принятия решений в Киеве. МИД РФ призвал дипмиссии эвакуировать своих сотрудников из украиснкой столицы.

Ранее Трамп в соцсети Truth Social написал, что лично просил президентов РФ и Украины заключить временное перемирие на 9, 10 и 11 мая. Он выразил надежду, что это приведет к установлению мира.

