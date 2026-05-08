Песков – об указе Зеленского: горе тому, кто подтрунивает над Днем Победы

4 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. Российская сторона заявила о незамедлительном ответном ударе, в том числе по центрам принятия решений в Киеве. МИД РФ призвал дипмиссии эвакуировать своих сотрудников из украиснкой столицы.