Брат Эпштейна усомнился в подлинности его предсмертной записки
Марк Эпштейн, брат финансиста Джеффри Эпштейна, назвал подделкой предсмертную записку, которая на этой неделе была обнародована в Федеральном суде США. Об этом он заявил в интервью The National Enquirer.
«Я знал Джеффа всю жизнь. Если бы он собирался покончить с собой, если бы он собирался написать предсмертную записку, он написал бы ее кому-то, а не просто общее заявление с прощанием. Я в это не верю», – сказал он (цитата по Independent).
Предположительная записка была обнаружена в июле 2019 г. бывшим сокамерником финансиста Николасом Тартальоне после инцидента, когда Эпштейна нашли в камере без сознания, но живым. В августе 2019 г. он умер в тюрьме, его смерть официально признана самоубийством.
Марк Эпштейн также поставил под сомнение обстоятельства июльского происшествия в камере. По его словам, брат сначала сообщил об атаке со стороны сокамерника, однако позднее отказался от этой версии. «Он рассказал об этом своему адвокату, а затем отказался от этой истории, сказав, что не помнит, что произошло, потому что боялся мести», – отметил он.
Как пишет издание, Тартальоне утверждал, что обнаружил документ в книге. Изначально он находился под судебной тайной, позднее его раскрытие было поддержано через обращение в суд, а публикацию одобрило министерство юстиции США.
7 мая федеральный судья обнародовал предполагаемую предсмертную записку Эпштейна, обвиненного в сексуальном насилии над детьми. Текст опубликовала The New York Times. В записке утверждается, что его допрашивали «месяцами», но «ничего не нашли».
В январе минюст США обнародовал новые материалы по делу Эпштейна. Имена предполагаемых жертв не разглашались, так как они подали соответствующие заявления в министерство юстиции. На тот момент было опубликовано около 100 000 документов по делу. Ведомство планировало обнародовать еще «сотни тысяч страниц», связанных с делом Эпштейна.