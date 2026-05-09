Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
MTSS218,25+0,39%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

На параде по Красной площади впервые прошли войска беспилотных систем

Ведомости

Военнослужащие войск беспилотных систем впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.

«Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем», – отметил диктор в момент их прохода по Красной площади. В трансляции также показали работу беспилотных расчетов «Герань», «Иноходец», «Молния», «Ланцет» и Zala, используемых в зоне спецоперации.

В составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР.

Президент России Владимир Путин выступил с речью. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях «для нас делом чести», сказал президент. Его выступление длилось восемь с половиной минут.

В 2025 г. впервые по Красной площади прошла колонна 7‑го отдельного полка войск беспилотных систем. В составе колонны по Красной площади ехала техника с БПЛА и барражирующими боеприпасами «Орлан‑10», «Орлан‑30», Zala, «Ланцет‑51», «Ланцет‑52», «Гарпия», «Герань».

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её