На параде по Красной площади впервые прошли войска беспилотных систем
Военнослужащие войск беспилотных систем впервые приняли участие в Параде Победы на Красной площади в Москве.
«Впервые в парадном строю вместе с боевыми товарищами проходят военнослужащие войск беспилотных систем», – отметил диктор в момент их прохода по Красной площади. В трансляции также показали работу беспилотных расчетов «Герань», «Иноходец», «Молния», «Ланцет» и Zala, используемых в зоне спецоперации.
В составе пешей колонны в параде приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР.
Президент России Владимир Путин выступил с речью. Сохранение памяти о событиях Великой Отечественной войны, ее подлинной истории, истинных героях «для нас делом чести», сказал президент. Его выступление длилось восемь с половиной минут.
В 2025 г. впервые по Красной площади прошла колонна 7‑го отдельного полка войск беспилотных систем. В составе колонны по Красной площади ехала техника с БПЛА и барражирующими боеприпасами «Орлан‑10», «Орлан‑30», Zala, «Ланцет‑51», «Ланцет‑52», «Гарпия», «Герань».