Более 100 рейсов выполнено с начала суток в аэропортах юга России
Ситуация с выполнением авиарейсов в Ростовской зоне нормализуется, сообщил Минтранс. По данным на 11:00 мск, полеты из аэропортов юга страны осуществляются в штатном режиме с учетом скорректированного графика.
Накануне работа воздушных гаваней была ограничена, однако к утру 9 мая ситуация стабилизировалась. С начала суток выполнено уже свыше 100 рейсов, которые перевезли более 14 000 пассажиров. Всего до конца дня авиакомпании планируют обслужить 347 рейсов (178 на вылет и 169 на прилет).
В Минтрансе сообщили, что ведется работа по увеличению пассажировместимости: на линию выводятся, в том числе, широкофюзеляжные лайнеры.
8 мая 13 аэропортов на юге России приостановили работу из-за атаки БПЛА на административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. Авиасообщение было нарушено в аэропортах Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.