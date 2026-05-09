CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Путин: Россия благодарна Словакии за бережное отношение к памятникам

Россия выражает слова благодарности Словакии за бережное отношение к советским памятникам. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с премьер-министром Словакии Робертом Фицо.

«(Мы) благодарны руководству и народу Словакии за бережное отношение к памятникам и захоронениям советских воинов, павших в боях с фашистами на словацкой земле», – сказал президент.

Фицо прибыл в Москву вместе с другими мировыми лидерами на празднование 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В рамках предстоящих переговоров с главой российского государства лидеры двух стран намерены рассмотреть перспективы сотрудничества и обсудить актуальные международные проблемы.

9 мая в Кремле начались переговоры президента РФ и премьер-министра Словакии. Перед началом официальных переговоров политики кратко пообщались «на ногах» в Зеленой гостиной. Путин отметил, что Фицо проделал долгую дорогу, чтобы снова оказаться в Москве.

8 мая Фицо прибыл в Москву, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения словацкий премьер почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

