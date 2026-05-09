Путин встретился с Фицо в Кремле

Путин встретился с Фицо в КремлеПремьер Словакии прибыл в Москву накануне
В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.
Перед началом официальных переговоров политики кратко пообщались «на ногах» в Зеленой гостинной. С ними был только переводчик. Дальше Путин и Фицо прошли в Зал ордена Святой Екатерины.
«[Вы проделали] долгую дорогу, чтобы сюда добраться опять», – сказал премьеру российский президент.
8 мая Фицо прибыл в Москву, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения он почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.
Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, прибывший в Москву в составе официальной делегации, сообщал, что Фицо рассчитывает обсудить с российским президентом конфликт на Украине. Вице-спикер также отметил, что будут обсуждаться вопросы экономики, в частности, поставки российских энергоресурсов.
7 мая госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец анонсировал, что Фицо в ходе визита в Москву передаст Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. 8 мая сам премьер Словакии отметил, что главным посланием, которое он намерен передать, является необходимость диалога.