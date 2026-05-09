Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,925-0,23%EUTR83,85+7,5%DIAS1 393+1,09%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Главная / Политика /

Путин встретился с Фицо в Кремле

Премьер Словакии прибыл в Москву накануне
Ведомости

В Кремле начались переговоры президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо.

Перед началом официальных переговоров политики кратко пообщались «на ногах» в Зеленой гостинной. С ними был только переводчик. Дальше Путин и Фицо прошли в Зал ордена Святой Екатерины.

«[Вы проделали] долгую дорогу, чтобы сюда добраться опять», – сказал премьеру российский президент.

8 мая Фицо прибыл в Москву, он возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. После возложения он почтил память воинов минутой молчания. Церемония прошла в сопровождении Военного образцового оркестра почетного караула.

Вице-спикер парламента Словакии Тибор Гашпар, прибывший в Москву в составе официальной делегации, сообщал, что Фицо рассчитывает обсудить с российским президентом конфликт на Украине. Вице-спикер также отметил, что будут обсуждаться вопросы экономики, в частности, поставки российских энергоресурсов.

7 мая госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец анонсировал, что Фицо в ходе визита в Москву передаст Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. 8 мая сам премьер Словакии отметил, что главным посланием, которое он намерен передать, является необходимость диалога.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её