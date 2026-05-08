Фицо рассказал, какое послание должен передать Путину

7 мая помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Убеждать же друг друга в необходимости этого шага является тратой времени, поскольку решение зависит от президента Украины Владимира Зеленского.