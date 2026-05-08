Фицо рассказал, какое послание должен передать Путину
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что главным посланием, которое он намерен передать президенту России Владимиру Путину, является необходимость диалога.
«Мы должны встречаться и говорить вместе. Я абсолютный сторонник любого вида перемирия. Я считаю, что в сто раз лучше сидеть за столом и вести переговоры», – отметил Фицо после прибытия в Москву (цитата по «Интерфаксу»).
Конфликт между Россией и Украиной приближается к завершению, выразил уверенность Фицо. «Я убежден, что мы уже приближаемся к концу российско-украинского конфликта», – сказал политик журналистам.
7 мая госсекретарь словацкого МИДа Растислав Хованец анонсировал, что Фицо в ходе визита в Москву передаст Путину послание украинского лидера Владимира Зеленского. Он отметил, что в ответ Фицо может услышать ценную информацию, как президент РФ оценивает усилия по прекращению конфликта.
7 мая помощник президента Юрий Ушаков заявил, что Россия, США и Украина понимают, что Киеву нужно сделать «один серьезный шаг», после которого приостановятся военные действия и откроются перспективы для долгосрочного урегулирования конфликта на Украине. Убеждать же друг друга в необходимости этого шага является тратой времени, поскольку решение зависит от президента Украины Владимира Зеленского.