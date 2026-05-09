Политика

Путин: Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях ВСУ в День Победы

Российские военные не докладывали о каких-либо провокациях со стороны Киева в День Победы, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.

«Что касается провокаций, вы видели, что я здесь нахожусь. Министерство обороны мне пока ничего не докладывало об этом», – сказал Путин.

Глава государства также назвал «предельно ясным» заявление Минобороны о возможном ответе на попытки срыва торжественных мероприятий. «Министерство обороны выступило с определенным заявлением, что в случае попытки срыва наших праздничных мероприятий мы вынуждены будем нанести массированные ракетные удары по центру Киева. Что же здесь непонятного?» – спросил Путин.

4 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. 8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве», в котором квадрат Красной площади на время парада исключается из плана применения украинского вооружения. В Кремле заявили, что тех, кто пытается подтрунивать над Днем Победы, ждет горе. «Это, скорее, его большая беда», – резюмировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

