Путин: Минобороны пока не докладывало о каких-либо провокациях ВСУ в День Победы

4 мая на открытии VIII саммита Европейского политического сообщества в Ереване президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. 8 мая Зеленский подписал указ «О проведении парада в Москве», в котором квадрат Красной площади на время парада исключается из плана применения украинского вооружения. В Кремле заявили, что тех, кто пытается подтрунивать над Днем Победы, ждет горе. «Это, скорее, его большая беда», – резюмировал пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.