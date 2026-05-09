Путин: решение об отсутствии техники на параде приняли до угроз Зеленского

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это решение в Кремле объяснили мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.