NKNC70,45+0,36%CNY Бирж.10,925-0,23%IMOEX2 597,8-0,67%RTSI1 101,49-0,24%RGBI119,33-0,08%RGBITR780,2-0,05%
Политика

Путин: решение об отсутствии техники на параде приняли до угроз Зеленского

Ведомости

Решения об отсутствии военной техники на параде Победы в честь 9 Мая были приняты гораздо раньше провокационных заявлений президента Украины Владимира Зеленского, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с журналистами в Кремле.

«Эти решения, безусловно, были приняты гораздо раньше, чем все прозвучавшие, как вы сказали, провокационные заявления», – заверил политик.

В составе пешей колонны парада приняли участие военнослужащие высших военных учебных заведений всех видов и отдельных родов войск ВС РФ, а также представители КНДР. Впервые по Красной площади прошли войска беспилотных систем.

29 апреля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что военный парад 9 мая на Красной площади пройдет без колонн боевой техники и без участия суворовцев, нахимовцев и кадетов. Это решение в Кремле объяснили мерами по минимизации опасности на фоне террористической угрозы.

4 мая президент Украины Владимир Зеленский пригрозил ударом дронами по параду Победы в Москве. Российские власти предупредили о немедленном зеркальном ответе и призвали дипмиссии эвакуировать своих сотрудников из Киева.

