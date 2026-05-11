ВМС Британии потратят 200 000 фунтов на замену формы из-за пуговиц
Военно-морские силы Британии потратят до 200 000 фунтов стерлингов из средств налогоплательщиков на замену формы из-за расположения пуговиц, сообщило издание Times.
В документе, который цитирует газета, говорится, что Королевский военно-морской флот планирует ввести новую форму для женщин-моряков, поскольку при нынешнем дизайне пуговицы расположены неуместно.
Отмечается, что в первоначальной версии формы пуговицы находятся на том же месте, что и соски. Издание подчеркивает, что такое решение вызвало недоумение среди военнослужащих.