У вернувшегося в США пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус

Речь идет о пассажирах круизного судна MV Hondius, которое сейчас находится у Канарских островов в Испании. 10 мая на Тенерифе началась эвакуация пассажиров лайнера после сообщений о вспышке хантавируса на борту. Sky News сообщал, что один гражданин Великобритании, находившийся на судне, был госпитализирован на Тенерифе с подозрением на хантавирус. При этом испанские власти заявляли, что остальные 149 человек на борту, включая 22 британцев, симптомов заболевания не проявляют.