У вернувшегося в США пассажира лайнера MV Hondius выявили хантавирус
У одного из граждан США, эвакуированных с круизного лайнера MV Hondius, подтвердили хантавирусную инфекцию. Об этом сообщает BBC со ссылкой на американский минздрав.
По данным ведомства, еще у одного американца наблюдаются легкие симптомы заболевания. Оба пассажира были отправлены в США в «биозащищенных отсеках из соображений предосторожности».
После прибытия все 17 граждан США, находившихся на борту эвакуационного рейса, пройдут дополнительное медицинское обследование в штате Небраска.
Речь идет о пассажирах круизного судна MV Hondius, которое сейчас находится у Канарских островов в Испании. 10 мая на Тенерифе началась эвакуация пассажиров лайнера после сообщений о вспышке хантавируса на борту. Sky News сообщал, что один гражданин Великобритании, находившийся на судне, был госпитализирован на Тенерифе с подозрением на хантавирус. При этом испанские власти заявляли, что остальные 149 человек на борту, включая 22 британцев, симптомов заболевания не проявляют.
Высадка пассажиров проходит поэтапно. Сначала людей доставляют на берег на малых судах, где их осматривают медики в защитных костюмах. После этого пассажиров перевозят в изолированных автобусах в главный аэропорт Тенерифе для отправки специальными рейсами в свои страны.
4 мая сообщалось о вспышке хантавирусной инфекции на борту лайнера. Из шести заболевших три человека скончались, включая супружескую пару в возрасте 69 и 70 лет.