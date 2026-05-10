На Тенерифе началась эвакуация пассажиров круизного лайнера с хантавирусом
На испанском острове Тенерифе стартовала операция по высадке пассажиров и экипажа круизного судна MV Hondius, на борту которого произошла вспышка хантавируса. Об этом сообщает Sky News. Первые группы людей уже покинули лайнер и доставлены на берег. Один гражданин Великобритании, находившийся на борту MV Hondius, госпитализирован на острове с подозрением на хантавирус.
Все 149 человек, находящихся на судне (включая 22 граждан Великобритании), по данным испанских властей, не проявляют симптомов заболевания. Тем не менее каждый пассажир проходит эпидемиологический контроль перед тем, как покинуть борт. Эвакуация организована по национальному принципу: первыми высаживают граждан Испании.
Высадка проходит в несколько этапов. Сначала людей на малых судах доставляют с лайнера на берег, где их проверяют медики в защитных костюмах. Затем пассажиров рассаживают по изолированным автобусам и отвозят в главный аэропорт Тенерифе. Оттуда они вылетят специальными рейсами в свои страны.
По словам министра здравоохранения Испании Моники Гарсии, все рейсы по репатриации пассажиров будут выполнены до конца следующих суток. Часть рейсов организуют Нидерланды. Заключительным бортом в Австралию отправятся шесть человек. Около 30 членов экипажа останутся на судне и отведут его в Нидерланды для полной дезинфекции.
Граждане Великобритании по возвращении домой будут помещены в карантин. Британское агентство по безопасности здравоохранения сообщило, что пассажиров разместят в изоляторе в больнице Арроу-Парк, где они проведут до 45 дней под медицинским наблюдением. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус лично подтвердил начало эвакуации и находится на Тенерифе для координации операции.
Ранее он сообщал, что для эвакуации пассажиров лайнера организуют десять вывозных рейсов.