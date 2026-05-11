ЕС ввел санкции против 16 граждан и семи организаций России

16 марта сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. В ЕС заявляли, что Ключенков «активно распространяет российскую пропаганду и дезинформацию», связанную со спецоперацией на Украине. В отношении Мацкявичюса в Брюсселе утверждали, что ведущий программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия» регулярно распространяет «дезинформацию и пропагандистские материалы» о конфликте и украинских вооруженных силах.