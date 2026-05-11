Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,821-0,95%VEON-RX64,4-0,77%UTAR10,79+0,56%IMOEX2 651,11+2,05%RTSI1 124,09+2,05%RGBI119,67+0,32%RGBITR783,11+0,4%
Главная / Политика /

ЕС ввел санкции против 16 граждан и семи организаций России

Ведомости

Евросоюз расширил санкционный список по России, включив в него 16 физических лиц и семь организаций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.

Под ограничения попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале спецоперации. В ЕС эти действия называют «незаконной депортацией».

Санкции также введены против Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, регионального отделения ДОСААФ в Севастополе и пяти российских детских центров. Так, в санкционный список внесены Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории, центр «Орленок» в Туапсе, «Смена» в Краснодарском крае и «Авангард» в Волгограде.

Кроме того, под ограничения попали омбудсмены Мурманской и Астраханской областей, министр по делам молодежи Запорожской области и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма.

Включение в санкционный список предполагает запрет на въезд в страны ЕС, а также блокировку активов на территории Евросоюза в случае их обнаружения.

16 марта сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. В ЕС заявляли, что Ключенков «активно распространяет российскую пропаганду и дезинформацию», связанную со спецоперацией на Украине. В отношении Мацкявичюса в Брюсселе утверждали, что ведущий программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия» регулярно распространяет «дезинформацию и пропагандистские материалы» о конфликте и украинских вооруженных силах.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её