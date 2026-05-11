ЕС ввел санкции против 16 граждан и семи организаций России
Евросоюз расширил санкционный список по России, включив в него 16 физических лиц и семь организаций. Об этом говорится в постановлении Совета ЕС, опубликованном в официальном журнале Евросоюза.
Под ограничения попали педагоги, руководители молодежных организаций и детских центров, в том числе из новых регионов России. В Брюсселе их обвиняют в размещении и работе с детьми, эвакуированными из зоны боевых действий в начале спецоперации. В ЕС эти действия называют «незаконной депортацией».
Санкции также введены против Нахимовского военно-морского училища Минобороны РФ, регионального отделения ДОСААФ в Севастополе и пяти российских детских центров. Так, в санкционный список внесены Всероссийский детский центр «Алые паруса» в Евпатории, центр «Орленок» в Туапсе, «Смена» в Краснодарском крае и «Авангард» в Волгограде.
Кроме того, под ограничения попали омбудсмены Мурманской и Астраханской областей, министр по делам молодежи Запорожской области и председатель Госкомитета молодежной политики Крыма.
Включение в санкционный список предполагает запрет на въезд в страны ЕС, а также блокировку активов на территории Евросоюза в случае их обнаружения.
16 марта сообщалось, что Евросоюз ввел санкции против российских журналистов Эрнеста Мацкявичюса и Сергея Ключенкова. В ЕС заявляли, что Ключенков «активно распространяет российскую пропаганду и дезинформацию», связанную со спецоперацией на Украине. В отношении Мацкявичюса в Брюсселе утверждали, что ведущий программы «Вести в 20:00» на телеканале «Россия» регулярно распространяет «дезинформацию и пропагандистские материалы» о конфликте и украинских вооруженных силах.