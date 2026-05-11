Путин провел встречу со своей школьной учительницей в Кремле
Президент России Владимир Путин провел встречу со своей школьной учительницей Верой Гуревич в Кремле, куда он сам привез ее, будучи за рулем автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
Там пояснили, что Гуревич провела несколько дней в Москве, президент пригласил ее посетить парад Победы на Красной площади, затем для нее организовали специальную культурную программу.
По информации «РИА Новости», президент приехал к гостинице, где остановилась Гуревич, за рулем внедорожника Aurus Komendant. В Кремле у них состоялся ужин.
В сообщении отмечается, что Гуревич была классным руководителем Путина в ленинградской школе № 193.