Политика

WSJ: ОАЭ ударили по Ирану в момент установления перемирия

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) атаковали Иран в момент установления перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признало, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.

WSJ обращает внимание, что вооруженные силы ОАЭ «хорошо оснащены» западными реактивными истребителями и системами наблюдения.

8 апреля при посредничестве Пакистана между США и Ираном было достигнуто прекращение огня, которое остановило почти 40 дней совместной агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Позже переговоры продолжились в Исламабаде, но тогда они не привели к прорыву. 10 мая Тегеран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение Вашингтона, касающееся прекращения войны против республики.

