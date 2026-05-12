WSJ: ОАЭ ударили по Ирану в момент установления перемирия

8 апреля при посредничестве Пакистана между США и Ираном было достигнуто прекращение огня, которое остановило почти 40 дней совместной агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Позже переговоры продолжились в Исламабаде, но тогда они не привели к прорыву. 10 мая Тегеран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение Вашингтона, касающееся прекращения войны против республики.