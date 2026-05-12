WSJ: ОАЭ ударили по Ирану в момент установления перемирия
Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) атаковали Иран в момент установления перемирия. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что в числе ударов, которые Абу-Даби публично не признало, была атака на нефтеперерабатывающий завод на иранском острове Лаван в Персидском заливе в начале апреля.
WSJ обращает внимание, что вооруженные силы ОАЭ «хорошо оснащены» западными реактивными истребителями и системами наблюдения.
8 апреля при посредничестве Пакистана между США и Ираном было достигнуто прекращение огня, которое остановило почти 40 дней совместной агрессии США и Израиля против Исламской Республики. Позже переговоры продолжились в Исламабаде, но тогда они не привели к прорыву. 10 мая Тегеран официально представил пакистанским посредникам свой ответ на последнее предложение Вашингтона, касающееся прекращения войны против республики.