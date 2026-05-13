Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву беспилотник
Дежурные силы ПВО уничтожили украинский беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
Сообщение было опубликовано Собяниным в его канале в Max в 08:04 мск. На месте падения фрагментов БПЛА работают специалисты экстренных служб.
Ночью Росавиация ограничивала работу аэропортов в ряде городов России. Мера также была объявлена в столичных авиагаванях «Внуково», «Домодедово» и «Шереметьево». В «Шереметьево» ограничения уже сняты.
За ночь силы ПВО сбили 286 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России и над акваториями Азовского и Черного морей.