В Латвии хотят полностью запретить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

19 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки РФ сообщали о росте числа студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран в российских вузах. Так, в 2024/25 учебном году в российских университетах обучались 605 студентов с гражданством Латвии и 363 – с гражданством Эстонии. В 2025/26 учебном году число студентов из Латвии выросло до 615 человек, из Эстонии – до 380.