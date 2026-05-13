CNY Бирж.10,818-0,29%ARSA7,91+0,76%CHKZ16 650+0,3%IMOEX2 695,81+0,22%RTSI1 150,92+0,22%RGBI119,44-0,04%RGBITR782,13-0,01%
В Латвии хотят полностью запретить автобусные перевозки в Россию и Белоруссию

Министерство транспорта Латвии готовит нормативные акты о полном запрете автобусных пассажирских и транзитных перевозок в Россию и Белоруссию. Об этом сообщает Delfi.

Сейчас в стране уже действует запрет на нерегулярные автобусные перевозки через латвийско-российскую и латвийско-белорусскую границы. Теперь власти намерены распространить ограничения и на регулярные рейсы.

В латвийском министерстве транспорта объяснили инициативу соображениями безопасности. Там считают, что регулярные рейсы повышают риск для граждан Латвии «столкнуться с ситуациями влияния и вербовки».

Предполагается, что возможные убытки перевозчиков будут компенсированы в соответствии с действующим законодательством. Для вступления новых правил в силу их должен утвердить кабинет министров Латвии.

19 февраля «Ведомости» со ссылкой на данные Минобрнауки РФ сообщали о росте числа студентов из Латвии, Эстонии и других недружественных стран в российских вузах. Так, в 2024/25 учебном году в российских университетах обучались 605 студентов с гражданством Латвии и 363 – с гражданством Эстонии. В 2025/26 учебном году число студентов из Латвии выросло до 615 человек, из Эстонии – до 380.

